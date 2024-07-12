В НХЛ сообщили, что ЦСКА подтвердил право Дуды играть в «Юте», несмотря на контракт в КХЛ

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что в ЦСКА подтвердили право российского защитника Артёма Дуды выступать за «Юту», несмотря на действующее соглашение в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Игрок прислал письмо от своего клуба КХЛ, которое подтверждает, что он имеет право подписать контракт в Северной Америке, не нарушая при этом каких-либо договорных обязательств в КХЛ», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

10 июля стало известно, что «Юта» подписала трёхлетний контракт новичка с 20-летним Дудой.

Напомним, защитник приехал в Северную Америку перед сезоном-2023/2024, но контракт с ЦСКА не позволил ему играть за Университет штата Мэн даже после многочисленных апелляций представителей хоккеиста. В итоге в январе 2024 года россиянин присоединился к университету Торонто Метрополитен, набрав 7 (2+5) очков в 12 матчах.

Дуда был выбран «Аризоной Койотс» на драфте НХЛ — 2022 во втором раунде под общим 36-м номером.