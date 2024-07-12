Вратарь Зинаддин заключил новое соглашение с «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» подписало новое соглашение с вратарём Лоренсом Зинаддином. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

19-летний белорусский голкипер прошедший сезон провёл в системе омского «Авангарда». В составе «Омских крыльев» он провёл 50 встреч в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых одержал семь побед, с коэффициентом надёжности 2,65 и 91.3% отражённых бросков.

В МХЛ на счету Зинаддина три игры в регулярном чемпионате, две победы, а также две встречи в плей-офф.

В сезоне-2022/2023 вртарь стал обладателем Кубка Харламова в составе молодёжного фарм-клуба «Торпедо» — «Чайки».

Напомним, нижегородский клуб завершил своё участие в плей-офф КХЛ — 2024 после того, как проиграл СКА в первом раунде со счётом 1-4.