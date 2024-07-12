Вайсфельд назвал преимущества обретения КХЛ независимости от ФХР

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о принятии изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте», в результате чего КХЛ официально стала независима от ФХР.

— Как изменит КХЛ независимость от ФХР? В чём преимущества этого решения?

— Организация, которая проводит эти соревнования, и должна обладать всеми правами на них. Невозможно так, чтобы одна организация соревнования проводила, а другая корректировала регламентирующие документы. Такого в принципе быть не может. Думаю, что тут весь смысл заключается в следующем. Мы вообще что хотим-то? Мы хотим свой продукт улучшить или будем подчиняться каким-то правилам, которые другие организации устанавливают? Чемпионат идёт практически весь год, и люди хотят видеть хороший хоккей. С этими изменениями у лиги появляются дополнительные возможности в улучшении системы соревнований.

— Что можно будет улучшить?

— Во-первых, календарь. Уже не надо ни на кого ориентироваться, а делать его исходя из удобства зрителей и команд. Это самое главное. Также переходы игроков, там целый комплекс. В чём суть: я даю какое-то задание, но говорю, что туда не ходи, это не делай, туда не смотри и так далее. И как это сделать? Вот в чём вопрос. Есть НХЛ — это самая успешная хоккейная лига мира, с этим никто не будет спорить. И вот эта лига руководствуется только федеральными законами стран, в частности США и Канады, и всё. Дальше они по своему усмотрению ведут бизнес. Им же никто не указывает, когда паузы делать, когда и куда игроков отпускать. Если они сочтут нужным отпустить хоккеистов на Олимпийские игры, то они их отпустят. Если нет, то нет. И так во всём, — сказал Вайсфельд в интервью «РБ Спорт».