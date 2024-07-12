«Бостон» подписал новый контракт с лучшим ассистентом-защитником фарм-клуба

Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» заключил соглашения с двумя американскими защитниками Алеком Регулой и Майклом Кэллаханом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Оба контракта рассчитаны на два сезона и являются двусторонним. Кэпхит каждого игрока — $ 775 тыс.

Оба хоккеиста провели прошедший сезон в фарм-клубе «Бостона» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Провиденс Брюинз».

23-летний Регула принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 26 очков — забил четыре гола и отдал 22 результативные передачи, став лучшим ассистентом среди защитников команды по итогам сезона.

Также игрок за свою карьеру в НХЛ сыграл в 22-х матчах и забросил одну шайбу.

24-летний Кэллахан провёл 70 игр в прошедшей «регулярке». В них он записал на свой счёт четыре гола и 13 передач, заработав в сумме 21 балл за результативность. В плей-офф сыграл в четырёх встречах, сделав один голевой пас.