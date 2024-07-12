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«Питтсбург» стал командой с самым возрастным составом в НХЛ

Интернет-ресурс NHL Rosters в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал списки самых молодых и самых старых команд лиги, основываясь на среднем возрасте текущих составов.

Клубом с наиболее возрастным составом стал «Питтсбург Пингвинз» с показателем 30.9.

Самой молодой командой стали «Баффало Сейбрз», у них средний возраст хоккеистов составил 25.3.

Все самые молодые составы:

«Баффало» — 25.3

«Филадельфия» — 26.1

«Монреаль» — 26.4

«Юта» — 26.5

«Оттава» — 26.8

«Бостон» — 27.1

«Анахайм» — 27.2

«Коламбус» — 27.2

«Рейнджерс» — 27.5

«Даллас» — 27.8

«Калгари» — 28.0

«Нью-Джерси» — 28.1

«Вегас» — 28.2

«Сан-Хосе» — 28.2

«Лос-Анджелес» — 28.3

«Колорадо» — 28.3

Все самые возрастные:

«Питтсбург» — 30.9

«Эдмонтон» — 30.5

«Нэшвилл» — 29.8

«Каролина» — 29.7

«Тампа-Бэй» — 29.6

«Чикаго» — 29.2

«Торонто» — 29.2

«Вашингтон» — 28.9

«Айлендерс» — 28.7

«Сент-Луис» — 28.7

«Детройт» — 28.6

«Ванкувер» — 28.6

«Миннесота» — 28.4

«Виннипег» — 28.4

«Флорида» — 28.3

«Сиэтл» — 28.3