«Питтсбург» стал командой с самым возрастным составом в НХЛ

Интернет-ресурс NHL Rosters в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал списки самых молодых и самых старых команд лиги, основываясь на среднем возрасте текущих составов.
Клубом с наиболее возрастным составом стал «Питтсбург Пингвинз» с показателем 30.9.
Самой молодой командой стали «Баффало Сейбрз», у них средний возраст хоккеистов составил 25.3.
Все самые молодые составы:
«Баффало» — 25.3
«Филадельфия» — 26.1
«Монреаль» — 26.4
«Юта» — 26.5
«Оттава» — 26.8
«Бостон» — 27.1
«Анахайм» — 27.2
«Коламбус» — 27.2
«Рейнджерс» — 27.5
«Даллас» — 27.8
«Калгари» — 28.0
«Нью-Джерси» — 28.1
«Вегас» — 28.2
«Сан-Хосе» — 28.2
«Лос-Анджелес» — 28.3
«Колорадо» — 28.3
Все самые возрастные:
«Питтсбург» — 30.9
«Эдмонтон» — 30.5
«Нэшвилл» — 29.8
«Каролина» — 29.7
«Тампа-Бэй» — 29.6
«Чикаго» — 29.2
«Торонто» — 29.2
«Вашингтон» — 28.9
«Айлендерс» — 28.7
«Сент-Луис» — 28.7
«Детройт» — 28.6
«Ванкувер» — 28.6
«Миннесота» — 28.4
«Виннипег» — 28.4
«Флорида» — 28.3
«Сиэтл» — 28.3