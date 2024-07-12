Прощание с Андреем Тарасенко состоится 14 июля в ЛДС «Сибирь»

Пресс-служба «Сибири» в официальном телеграм-канале клуба сообщила подробности прощания с тренером по развитию клуба и легендарным игроком новосибирцев Андреем Тарасенко.

На момент смерти Тарасенко-старшему было 55 лет. Причина не сообщается.

Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

Сын Тарсенко — Владимир, в конце июня выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды».