«Пока не вижу возможности для обмена». Журналист — о ситуации между Лайне и «Коламбусом»

Журналист The Atlethic Аарон Порцлайн рассказал о ситуации с финским нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Патриком Лайне, который в данный момент проходит Программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он всё ещё участвует в Программе помощи игрокам НХЛ. Его можно обменять, пока он в ней участвует, но команды, заинтересованные в его приобретении, и сами «Блю Джекетс» хотели бы поговорить с ним, однако пока он не будет исключён из программы, они не смогут с ним поговорить. Он близок к тому, чтобы освободиться, но пока этого не произойдёт, я не вижу возможности для обмена», — приводит слова Порцлайна журналист Джейсон Грегор в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Лайне, которого по ходу нынешнего сезона преследовали травмы, отыграл лишь 18 встреч в этом регулярном чемпионате, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

С конца января финн проходит Программу помощи игрокам НХЛ для страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Точные причины такого решения игрока так и остались невыясненными.