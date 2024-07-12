«Виннипег» заключил соглашение с лучшим бомбардиром-защитником клуба АХЛ

Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» заключил соглашение с канадским защитником Диланом Когланом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт хоккеиста рассчитан на один сезон, является двусторонним. Кэпхит — $ 775 тыс.

Напомним, в начале июля Коглан был обменян из «Каролины Харрикейнз».

Прошедший сезон 26-летний хоккеист провёл в АХЛ в составе клуба «Спрингфилд Тандербёрдс». Он принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата, забросил 16 шайб и отдал 25 результативных передач, набрав в сумме 41 очко и став лучшим бомбардиром-защитником в команде.

Также на счету Коглана один матч в НХЛ, в котором он не отметился результативными действиями. Всего в лиге на его счету 106 матчей в составе «Каролины» и «Вегас Голден Найтс», шесть забитых голов, 16 передач и 22 балла за результативность в общей сложности.