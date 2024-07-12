Бывший генменеджер «Торонто» Дубас назвал свою главную ошибку за время работы в клубе

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас, ранее занимавший аналогичную должность в «Торонто Мэйпл Лифс», рассказал о своей главной ошибке за время работы в канадском клубе.

«Самая большая ошибка, которую я совершил за всё время работы там, — это то, что я не позаботился о трёх действующих контрактах — Вильям Нюландер был на грани [подписания], Митч Марнер и Остон Мэттьюс могли быть продлены 1 июля [2023-го]», — приводит слова Дубаса The Hockey News.

Напомним, Дубас покинул пост генерального менеджера «Мэйпл Лифс» в июле 2023 года. Он перешёл на ту же должность в «Питтсбург». Предыдущее руководство клуба было отправлено в отставку после непопадания в плей-офф-2023.

Также функционер стал президентом по хоккейным операциям «Пингвинз».