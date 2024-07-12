Сергей Широков ответил, готов ли стать лидером в «Сибири»

Нападающий «Сибири» Сергей Широков рассказал о главной мотивации продолжать играть в хоккей и о том, готов ли он взять на себя роль лидера в новом клубе.

— Какая у вас сейчас основная мотивация? Может быть, провести 1000 матчей в КХЛ?

— Я знаю, что у меня близится цифра в 1000 матчей в чемпионатах России. Наверное, об этом я не думаю. Хочется выступать на высоком уровне и показывать то, что от тебя ждут – добиваться поставленных целей вместе с командой. И, конечно, получать удовольствие от проведённого времени в раздевалке и на льду. А ещё – дарить положительные эмоции болельщикам, ведь без них было бы бессмысленно играть.

— В Новосибирске на вас рассчитывают как на лидера не только на льду, но и в раздевалке. Готовы к такой ответственности?

– Буду делать всё от меня зависящее, что знаю и что умею. Повторюсь, в Новосибирске много знакомых ребят – скоро начнутся сборы, и будем готовиться к важному сезону. Нам нужно решать задачи с самого первого дня. Именно сплочённая команда, где все бьются за результат, готовы ложиться под шайбы и драться друг за друга, побеждает. Необходимо быть одним кулаком, — приводит слова Широкова пресс-служба новосибирского клуба.

Напомним, в прошедшем чемпионате 38-летний Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России. В конце июня стало известно, что форвард перешёл в «Сибирь».