Вайсфельд объяснил, почему необходимо вернуть драфт КХЛ

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд заявил о необходимости вернуть драфт в КХЛ.

— Недавно прошел драфт НХЛ и возобновились разговоры, нужен ли драфт КХЛ…

— Я всегда говорю, что нужен. Это очевидно. Я слышу аргументы против драфта, но они настолько слабые и не выдерживают никакой критики. Допустим, у какой-то команды есть возможность приглашать молодых игроков, они собрали самых талантливых со всей страны, но всё равно их не переварят. Этих примеров много. Я вспоминаю 1996 г.р. в Казани, там чуть ли не полсборной страны было. Ну и где они сейчас? Только что Евгений Свечников в НХЛ играл, а где остальные? Если бы эти хоккеисты были равномерно распределены по всем командам, у каждого из них было бы значительно больше шансов заиграть на высоком уровне. Тот же Никита Зайцев, который сейчас подписал контракт со СКА, воспитанник московских «Крыльев Советов». Он был выбран «Сибирью» на драфте под первым номером и сделал великолепную карьеру. И таких примеров очень много, поэтому драфт нужен.

Элементарно бывают такие ситуации, когда у тебя есть игрок в клубе, и ты понимаешь, что он тебе в принципе не нужен и имеет небольшую ценность на рынке. Но его хотя бы можно на выбор драфта поменять. Если тебе не надо никого из россиян, то выбирай иностранца, и, может быть, кто-то выстрелит. Там куча вариантов и возможностей. Драфт – это очень интересно для прессы и болельщиков, для обсуждения и дискуссий. Я уже не говорю о практической стороне, которую только что перечислил. И самое главное — что такое драфт? Это один из действенных механизмов повышения конкурентоспособности, наряду с потолком зарплат, ограничением количества игроков в заявке и так далее. Если мы хотим, чтобы лига у нас была конкурентоспособной, то драфт должен быть, — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».