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Трое россиян вошли в топ-10 проспектов «Каролины», по версии Daily Faceoff

Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис опубликовал список из 10 лучших проспектов «Кароллины Харрикейнз», в который вошли три российский хоккеиста.

Возглавил рейтинг защитник СКА Александр Никишин. В прошедшем сезоне 22-летний провёл 72 матча за СКА, в которых набрал 57 (18+39) очков, став самым результативным защитником КХЛ в сезоне-2023/2024.

На седьмом месте расположился нападающий Никита Артамонов. На его счету 59 встреч за «Торпедо» в сезоне-2023/2024 и 23 (7+16) очков.

На девятом — Александр Рыков. В 31 матче в составе «Трактора» он заработал 8 (6+2) очков.

Целиком топ-10 выглядит так:

1. Александр Никишин, СКА.

2. Брэдли Надо, «Чикаго» АХЛ.

3. Скотт Мороу, «Чикаго» АХЛ.

4. Джексон Блейк, «Чикаго» АХЛ.

5. Доминик Бадника, SHL.

6. Феликс Унгер Cёрум, «Чикаго» АХЛ.

7. Никита Артамонов. «Торпедо».

8. Джейден Перрон, NCAA.

9. Александр Рыков, «Трактор».

10. Райан Судзуки, «Спрингфилд», АХЛ.