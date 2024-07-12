«Рейнджерс» продлили соглашение с защитником Чадом Руведелом

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил новый контракт с американским защитником Чадом Руведелом. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте клуба.

Контракт рассчитан на один сезон.

34-летний хоккеист по ходу сезона-2023/2024 был обменян из «Питтсбург Пингвинз». В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 47 матчей в составе «пингвинов», забросил одну шайбу и отдал три передачи, набрав четыре очка. После перехода в «Рейнджерс» принял участие в пяти встречах, результативными действиями не отметился. В плей-офф на лёд не выходил.

Всего на счету Руведела 364 сыгранных матча за карьеру в НХЛ, в которых он записал на свой счёт 49 баллов за результативность, забив 13 голов и оформив 36 передач при показателе полезности «-9».