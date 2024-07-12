Экс-форвард «Амура»: из опытных хоккеистов без контракта в КХЛ можно составить ещё клуб

Нападающий Кирилл Капустин высказался о ситуации с тем, что некоторые опытные игроки КХЛ с трудом находят работу в лиге.

— Как объяснить, что после такого сезона вы, форвард-универсал, с большим опытом игры в КХЛ (570 матчей, 162 очка) всё ещё на рынке свободных агентов?

— Так сложились обстоятельства. Может, нужно было сразу брать предложение команды. А сейчас рынок уже другой, не совсем понятный. Из опытных и мастеровитых хоккеистов, которые пока без контракта, можно составить ещё один клуб КХЛ.

— Чем это объяснить?

— Возможно, расширением лимита на легионеров. Я так понимаю, что некоторые клубы не спешат полностью формировать составы, ждут вариантов с иностранцами.

Хотя это не совсем очевидно — европейцы к нам практически не едут, а североамериканцы из низших лиг иногда не столько звёздные, сколько рабочие ребята.

— То есть решение об увеличении лимита — крайне сомнительное?

– Извините, не мой вопрос. КХЛ пишет правила, наша задача — их исполнять, — приводит слова Капустина russia-hockey.ru.