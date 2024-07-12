Варламов может стать первым номером в «Айлендерс» в предстоящем сезоне НХЛ по версии THN

The Hockey News составил список из четырёх вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые в прошедшем чемпионате занимали роль бэкапов, но могут стать первыми номерами в своих клубах в предстоящем сезоне. Среди них оказался российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.

«Семён Варламов может повторить то, что он сделал в прошлом сезоне.

36-летний вратарь заменил звёздного голкипера Илью Сорокина прямо перед началом и во время плей-офф.

Хотя «Айлендерс» уступили в первом раунде, Варламов сыграл хорошо, показав 91,4% отраженных бросков в пяти матчах.

Тренер «Айлендерс» Патрик Руа показал, что не боится делать смелые изменения. В то время как Сорокин может стать настоящим звёздным вратарём, у Варламова есть реальные шансы стать игроком №1 в клубе, если его топовая игра сохранится и в следующем сезоне. Это будет интересный сюжет для наблюдения во время тренировочного лагеря и далее», — сказано в статье.

Кроме Варламова, в список вошли Энтони Столарз, который перешёл в «Торонто» из «Флориды» по ходу текущего межсезонья, Лукаш Достал из «Анахайма», а также Лоран Броссуа, покинувший «Виннипег» и подписавший контракт с «Чикаго».