Коннор Макдэвид обошёл Никиту Кучерова в борьбе за лучшего игрока НХЛ от ESPY Awards

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лауреатом премии ESPY как лучший игрок НХЛ. В борьбе за приз канадский форвард обошёл игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

Также на награду претендовали Остин Мэттьюс («Торонто») и Натан Маккиннон («Колорадо»). Отметим, для капитана «Эдмонтона» это уже третья награда.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта (ESPY) — это награда, которая присуждается американской вещательной телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных, командных и других спортивных достижений в течение календарного года, предшествующего данной ежегодной церемонии.

С момента создания шоу в 1993 году до 2004 года победители премии ESPY выбирались только фанатами путём голосования. С 2004 года в голосовании стали принимать участие спортивные обозреватели, телеведущие, спортивные руководители и спортсмены.

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