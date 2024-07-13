«Коламбус» собирается заключить контракт с Гривзом, избежав арбитража — Sportsnet

Североамериканский хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» собирается заключить контракт с вратарём из Американской хоккейной лиги (АХЛ) — Джетом Гривзом. Об этом сообщает Sportsnet.

Обе стороны пришли к соглашению о двухлетнем контракте, чтобы избежать арбитража. Сделка представляет собой двусторонний контракт стоимостью $ 800 тыс. в сезоне-2024/2025 и односторонний контракт стоимостью $ 825 тыс. в сезоне-2025/2026.

Однако 23-летний Гривз уже сумел дебютировать в НХЛ в сезоне-2022/2023. В общей сложности он сыграл 10 матчей за «Коламбус» с показателем 90,8% отражённых бросков.

В прошлом сезоне он также стал участником Матча звёзд АХЛ, после того как его показатель отражённых бросков достиг 91% в 46 играх.