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«Коламбус» собирается заключить контракт с Гривзом, избежав арбитража — Sportsnet

«Коламбус» собирается заключить контракт с Гривзом, избежав арбитража — Sportsnet
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Североамериканский хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» собирается заключить контракт с вратарём из Американской хоккейной лиги (АХЛ) — Джетом Гривзом. Об этом сообщает Sportsnet.

Обе стороны пришли к соглашению о двухлетнем контракте, чтобы избежать арбитража. Сделка представляет собой двусторонний контракт стоимостью $ 800 тыс. в сезоне-2024/2025 и односторонний контракт стоимостью $ 825 тыс. в сезоне-2025/2026.

Однако 23-летний Гривз уже сумел дебютировать в НХЛ в сезоне-2022/2023. В общей сложности он сыграл 10 матчей за «Коламбус» с показателем 90,8% отражённых бросков.

В прошлом сезоне он также стал участником Матча звёзд АХЛ, после того как его показатель отражённых бросков достиг 91% в 46 играх.

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