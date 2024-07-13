Бертуцци, возможно, подтвердил фальсификации на рынке свободных агентов

Новоиспечённый нападающий «Чикаго Блэкхоукс» канадец Тайлер Бертуцци сделал неоднозначное заявление, что не сразу рассматривал «Чикаго» в качестве будущего клуба. Так он мог подтвердить факт того, что на рынке свободных агентов фальсифицируют выбор игроков в команды.

«Чикаго не был на моём радаре. А потом, за день до выхода на рынок свободных агентов, мне позвонил Ник Фолиньо и сказал: «Они заинтересованы». Я был взволнован, конечно, этим, и с этого всё и пошло», — сказал Бертуцци в видео, опубликованном «Чикаго Блэкхоукс» в соцсети Х (ранее Twitter).

Фолиньо, альтернативный капитан «Чикаго», таким звонком мог нарушить политику НХЛ, запрещающую игрокам и тренерам пытаться влиять на другого игрока, имеющего контракт с другой командой.

Напомним, сам Бертуцци подписал контракт с «Чикаго» 1 июля 2024 года. Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на четыре года с кэпхитом € 5,5 млн. В минувшем сезоне Бертуцци провёл за «Торонто» 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 43 (21+22) очка.