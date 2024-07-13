Стали известны номера россиянина Михеева и белоруса Левшунова в составе «Чикаго»

На официальном аккаунте «Чикаго Блэкхоукс» в социальной сети Х (ранее Twitter) появился список с новыми номерами некоторых игроков.

Российский хоккеист Илья Михеев, обменянный из «Ванкувера», сменил игровой номер с 65-го на 95-й, а белорусский 18-летний хоккеист Артём Левшунов, второй номер прошедшего драфта НХЛ, выбрал номер 55 для игры в предстоящем сезоне. 55 — бывший номер его сокомандника Кевина Корчински, который теперь будет играть под номером 14. Лукас Райхель также сменил номер — с 27-го на 73-й.

Фото: Из официального аккаунта «Чикаго Блэкхоукс»

Отметим, что такие перемены могут расстроить болельщиков «Чикаго», ведь теперь их джерси могут не соответствовать тем игрокам, в честь которых они их покупали.

«Блэкхоукс» стартуют в регулярном чемпионате в ночь на 9 октября 2024 года выездным матчем с «Ютой».