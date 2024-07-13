Нападающий Ти Джей Оши сыграет в турнире по гольфу, несмотря на проблемы со спиной

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши сыграет в турнире по гольфу American Century Championship (АСС), который пройдёт в эти выходные, хотя в октябре 2023 года он отказался от занятий гольфом, чтобы оставаться в форме весь хоккейный сезон.

В первом раунде ACC этого года Оши делит 41-е место в таблице лидеров с бывшим игроком НФЛ Эндрю Уитвортом, защитником «Филадельфии Сиксерс» Кайлом Лоури, бывшим игроком НБА Чендлером Парсонсом и чемпионом Кубка Стэнли 2024 года Мэттью Ткачуком.

Оши пропустил 92 игры из-за травмы за последние три сезона, выйдя на поле в 154 из 246 возможных игр. Это связано с его травмой спины, которая сильно его беспокоит. Он также испытывает проблемы с рукой, но в гораздо меньшей степени. В разгар сезона хоккеисту не раз приходилась улетать в Миннесоту, чтобы посетить мануального терапевта.

Известно, что нападающий «Вашингтона» не исключает завершения карьеры из-за травм.