Джонсон высказался по поводу выхода «Филадельфии Флайерз» в плей-офф в следующем сезоне

Защитник «Филадельфии Флайерз» Эрик Джонсон заявил, что игрокам «Филадельфии» важно поверить, что они могут пройти в плей-офф в следующем сезоне.

«Я думаю, мы должны верить, что в этом году мы можем нанести урон и попасть в плей-офф, и никогда не знаешь, что может случиться, когда ты туда попадёшь. Я думаю, это наш настрой, это то, во что мы должны верить как команда, и я думаю, это то, что мы будем проповедовать, когда начнётся лагерь», — приводит слова Джонсона Broad Street Hockey.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «лётчики» завершили своё выступление в НХЛ на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. От попадания в плей-офф их отделили три строчки.

Ранее Джонсон также говорил о том, что с приездом российского хоккеиста Матвея Мичкова, подписавшего контракт с «Филадельфией», помогает ему освоиться в совершенно новом месте.