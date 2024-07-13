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Бывший нападающий «Сочи» продолжит карьеру в ECHL

Бывший нападающий «Сочи» продолжит карьеру в ECHL
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Бывший нападающий хоккейного клуба «Сочи» Павел Падакин продолжит карьеру в третьей по рангу профессиональной лиге Северной Америки — ECHL. Об этом сообщает официальный сайт ECHL.

Хоккеист подписал контракт с «Норфолк Адмиралс», команда находится в вертикали североамериканского клуба «Виннипег Джетс». Контракт рассчитан на один сезон. Падакин возвращается в США впервые с сезона-2015/2016, когда он выступал за «Рединг Роялс и Лихай Вэлли Фантомс» из АХЛ.

В России Падакин выступал за такие клубы, как «Сочи» и «Нефтехимик». На его счету 201 сыгранный матч в чемпионате КХЛ и 75 (26+49) очков. 30-летний хоккеист также играл в Дании, а в Польше провёл весь сезон-2023/2024 и занял третье место по очкам в команде.

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