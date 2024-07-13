Марнер отказывается отвечать на вопросы о «Торонто»

Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер запрещает задавать ему вопросы, которые касаются канадской команды. Об этом сообщает журналист Дэвид Альтер в соцсети Х (ранее Twitter).

После вылета из плей-офф в прошедшем сезоне будущее Марнера в «Торонто» непонятно. Его контракт истекает после сезона-2024/2025, однако были версии, что хоккеист покинет команду раньше этого срока.

О том, что сейчас с положением игрока в команде всё ещё ничего не ясно свидетельствует то, что Марнер не отвечает на вопросы о команде во время пресс-тура для своего фонда Marner Assist Foundation. Организация существует уже шесть лет и ежегодно проводит мероприятия. В прошлом году не было запретных тем для интервью, а в этом году именно тема с «Торонто» по условиям хоккеиста никак не должна быть затронута.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Торонто» вылетел с первого раунда плей-офф, проиграв «Бостону».