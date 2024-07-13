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«Флорида» обратилась в НХЛ, чтобы вне правил добавить имена нескольких игроков на трофей

«Флорида» обратилась в НХЛ, чтобы вне правил добавить имена нескольких игроков на трофей
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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обратился в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) с просьбой добавить на Кубок Стэнли имена других игроков. Хоть в лиге существуют правила по нанесению имён на трофей, всё же это удалось сделать. Об этом сообщает Florida Hockey Now.

Чтобы игрок мог претендовать на своё имя в Кубке, он должен был сыграть как минимум в 41 игре регулярного сезона или в одной игре в финале Кубка Стэнли. Однако есть игроки, которые не сыграли нужное количество матчей, но были неотъемлемой частью команды. По условиям «Флорида» могла подать имена этих игроков для нанесения на Кубок, но, будет ли одобрено это в НХЛ, было неизвестно.

К ним относятся Стивен Лоренц, Джош Махура, Джона Гаджович, Увис Балинскис и Уильям Локвуд.

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