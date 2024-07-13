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Джек Джонсон вернётся в «Коламбус» спустя семь лет, чтобы быть ближе к семье

Джек Джонсон вернётся в «Коламбус» спустя семь лет, чтобы быть ближе к семье
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Джек Джонсон вернулся в команду после семи лет игры в других клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хоккеист заявил, что за годы штат Огайо стал для него настоящим домом.

«Это прекрасное место, чтобы растить семью. За эти годы у нас появилось много друзей. Наши дети учатся в школе, их кузены, тёти и дяди живут рядом. Мы очень довольны тем, как всё устроено. Не можем представить, чтобы растить семью где-то ещё», — приводит слова Джонсона официальный сайт «Коламбуса».

Напомним, 37-летний хоккеист подписал контракт на один сезон, однако ранее он уже выступал в этой же команде вплоть до сезона-2017/2018, после чего играл в Нью-Йорке, Колорадо, где завоевал Кубок Стэнли в 2022 году, Питтсбурге, Чикаго.

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