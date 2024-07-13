Организаторы «Матча года» представили дизайн игровой формы

Организаторы «Матча года» представили игровую форму для хоккеистов, которые сыграют 20 июля в Москве в благотворительном матче. Защитник «Юты» и организатор матча Михаил Сергачёв заявил, что билеты на предстоящее событие разлетелись за сутки.

«Надеюсь, болельщики оценят яркий и современный дизайн хоккейных джерси, их цвета. Уверен, теперь за ними будут гоняться коллекционеры. Обязательно разыграем джерси с автографами участников в наших социальных сетях.

Несколько месяцев назад, когда с идеей о проведении такого матча я обратился к Артемию Панарину, а затем к Саше Овечкину, я понимал, что интерес аудитории будет хороший, но такого ажиотажа представить не мог. Билеты в интернете разлетелись за сутки, а мне постоянно звонят и пишут друзья с просьбой найти возможность попасть на арену. Я вижу, как наши болельщики соскучились по матчам такого масштаба, когда на льду собираются лучшие российские игроки», — приводит слова Сергачёва официальный телеграм-канал «Матча года».

Фото: Официальный телеграм-канал «Матч года»