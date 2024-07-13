Тротц объяснил, почему «Нэшвилл» подписал много свободных агентов

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц заявил, что хочет взять Кубок Стэнли, поэтому должен пополнить команды новыми игроками.

«Я хочу привезти Кубок Стэнли в Нэшвилл — я всегда хотел сделать это как тренер и думаю, что мне это не удалось, поэтому на мне лежит ответственность вооружить своего тренера как можно большим количеством инструментов, чтобы привезти кубок», — приводит слова Тротца Heavy со ссылкой на аккаунт NHL Watcher.

Напомним, в этом году «Нэшвилл» завершил выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на этапе 1/4 финала конференций, проиграв команде «Ванкувер Кэнакс». Однако в Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ «хищники» стали шестыми. В предстоящем сезоне команда планировала усилиться с помощью игроков, которые выйдут на рынок свободных агентов.

На данный момент «Нэшвилл» подписал трёх полевых игроков на четыре сезона, один сезон и семь лет и одного вратаря на целых восемь лет.