Стало известно, когда стартует сезон-2024/2025 ВХЛ

Сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) начнётся 2 сентября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ВХЛ.

В первом матче регулярного чемпионата встретятся действующие обладатели Кубка Петрова и Кубка Шёлкового пути: «Нефтяник» и «Молот». Встреча состоится в Республике Татарстан, в Альметьевске, на домашнем льду «Нефтяника».

Прошлый сезон завершился 23 апреля, когда «Нефтяник» в финальной серии обошёл АКМ со счётом 4-0 в серии. Это второй титул альметьевцев в рамках чемпионата. Самой титулованной командой по-прежнему является «Торос».

Напомним, в предстоящем сезоне команд во Всероссийской хоккейной лиге станет на четыре больше — 33. Добавятся «Магнитка» (Магнитогорск), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и «Юнисон» (Москва)