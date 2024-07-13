«Бриджпорт Айлендерс» представил логотип с рыбаком на предстоящий сезон

Команда АХЛ из вертикали «Нью-Йорк Айлендерс» «Бриджпорт Айлендерс» представила форму с логотипом на предстоящий сезон-2024/2025.

«Бриджспорт Айлендерс» собирается использовать логотип с рыбаком на постоянной основе», — написано под постом с фотографией формы.

Фото: Официальный аккаунт клуба в соцсети Х (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт клуба в соцсети Х (ранее Twitter)

Старый логотип команды — буква В, изображённая с клюшкой в основании, а вот версия с рыбаком появилась в рамках ребрендинга НХЛ в 1995 году и теперь вернётся на форму хоккеистов уже на постоянной основе.

Команда начнёт сезон 12 октября в серии домашних игр, которая продлится до 16 октября. Напомним, в минувшем сезоне в регулярном чемпионате команда заняла последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе и в плей-офф уже не прошла.