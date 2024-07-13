Андрей Разин рассказал, в чём отличие нынешнего поколения хоккеистов

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин провёл параллель между хоккеистами нынешнего и прошлого поколения, заявив, что сейчас игроки более образованные.

«Если у нас раньше было дворовое воспитание, мы были предоставлены сами себе, то сейчас у детей есть интернет, где они могут найти ответ на любой вопрос. Нынешнее поколение стало более образованным. Я вообще не знаю, чтобы из них кто-то курил. Наше поколение было на процентов 80 из курящих хоккеистов, но я не входил в их число. Я думаю, что это одно из основных отличий. Ребята стали более профессиональными, потому что хоккей стал быстрее, а зарплаты – больше. Сейчас поменялся процесс подготовки хоккеистов, спортивная жизнь ребят увеличилась», — приводит слова Разина «Советский спорт».

Напомним, в минувшем сезоне вместе с «Металлургом» Разин завоевал Кубок Гагарина, ставший третьим в истории клуба. Для главного тренера этот Кубок Гагарина стал первым в карьере, ранее у него не получалось зайти дальше первого раунда плей-офф.