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«Наши ребята «сожрали» канадца». Разин — о том, важен ли лимит на легионеров в КХЛ

«Наши ребята «сожрали» канадца». Разин — о том, важен ли лимит на легионеров в КХЛ
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что наличие лимита на легионеров не так важно, гораздо больший вес имеет мастерство каждого отдельного игрока и его умение работать в связках.

«Опыт нашей команды показал, что конкуренцию должны выигрывать не из-за каких-то лимитов, а за счёт своей игры. Можно взять в пример Гребёнкина, Юрова, Канцерова, Набокова, Силантьева. У нас был канадец Ди, у которого была очень хорошая статистика по АХЛ. Ребята показали, что они не просто лимитчики, а за счёт своей игры «сожрали» этого канадца. Мне всё равно, три, пять или вообще лимита на легионеров не будет. В любом случае хоккеисты должны пробиваться через хоккей и свои спортивные показатели, а не через искусственные вещи», — приводит слова Разина «Советский спорт».

Напомним, Континентальная хоккейная лига в этом году смягчила лимит на легионеров с трёх до пяти. Основной целью этого изменения является проявление здоровой конкуренции между хоккеистами.

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