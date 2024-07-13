«Одна фотка — две «машины». Игрок ФК «Ахмат» Шелия сделал фото с Александром Овечкиным

Российский хоккеист, центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался с игроком футбольного клуба «Ахмат» Гиорги Шелия.

«Одна фотка — две «машины»: Гиорги Шелия и Александр Овечкин ☄️

Прославленный хоккеист поддерживает спортивную форму в тренировочном зале рядом с нашим полем», — написано под постом с фотографией в официальном телеграм-канале ФК «Ахмат».

Фото: Официальный телеграм-канал ФК «Ахмат»

Отметим, что сейчас команда «Ахмат» находится на сборах в Новогорске, там же восстанавливается после сезона Овечкин.

Напомним, «Вашингтон» в минувшем сезоне занял восьмое место в таблице Восточного дивизиона регулярного чемпиона НХЛ. Именно восьмая строчка является последней возможностью пройти в плей-офф. Однако уже по итогам 1/4 финала «Вашингтон» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс».