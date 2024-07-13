Имена Тарасенко, Бобровского и Куликова нанесли на Кубок Стэнли

Имена российских игроков «Флориды Пантерз» нападающего Владимира Тарасенко, защитника Дмитрия Куликова и вратаря Сергея Бобровского нанесли на Кубок Стэнли.

Фото: Личный архив Кимберли Каспер Лоуэлл

Напомним, на пути к победе в финале плей-офф НХЛ «Флорида» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-1 в серии первого раунда. Во втором раунде обыграла «Бостон Брюинз» в шести матчах, в финале конференций выиграла серию у победителей регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4-2.

В решающем раунде в седьмом матче она одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз». Отметим, что команда упустила преимущество в серии 3-0 и оказалась на грани вылета. В последнем матче «пантеры» одолели нефтяников 2:1.

Для Бобровского и Куликова этот Кубок Стэнли первый в карьере. Тарасенко стал двукратным обладателем трофея. Ранее он уже выигрывал его в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.