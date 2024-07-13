«Адмирал» подписал просмотровые контракты с двумя форвардами

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил просмотровые соглашения с двумя нападающими — Владимиром Михасёнком и Егором Круженковым.

25-летний Круженков прошедший сезон провёл в системе омского «Авангарда». Он принял участие в восьми встречах регулярного чемпионата, в которых набрал одно очко за результативную передачу. В фарм-клубе «Авангарда» в ВХЛ «Омские Крылья» форвард сыграл 33 матча, забросил девять шайб, отдал 10 голевых пасов и набрал в сумме 19 очков.

26-летний Михасёнок в сезоне-2023/2024 выступал в составе АКМ, а затем петербургского «Динамо» в ВХЛ. За 49 матчей в регулярном чемпионате забил 17 голов и отдал 22 передачи, записав на свой счёт 39 баллов за результативность. В розыгрыше Кубка Петрова принял участие в четырёх играх, но очков не набрал.