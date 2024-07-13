Каменев — о целях на сезон: ЦСКА не может ослабнуть, мы двигаемся к Кубку Гагарина

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался об изменениях в составе клуба и о целях на предстоящий сезон КХЛ.

«Думаю, увидим, как команда пережила уход некоторых игроков, в будущем сезоне. Считаю, что мы точно не ослабли. ЦСКА не может ослабнуть. Задача у нас одна – Кубок Гагарина, у нас нет другой задачи, мы двигаемся только в этом направлении», – сказал Каменев в интервью «Советскому спорту».

Напомним, в прошедшем сезоне ЦСКА завершил свой кубковый путь после того, как в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

27-летний Каменев принял участие во всех пяти матчах армейцев в Кубке Гагарина — 2024, забросил две шайбы и отдал одну передачу, набрав три очка в сумме.