Плющев: те, кто принимал решение об отделении КХЛ, не думали о негативных последствиях

Заслуженный тренер России Владимир Плющев не поддержал инициативу КХЛ относительно выхода из-под юрисдикции ИИХФ.

«Любое решение необходимо полностью обдумывать. Ещё год назад, когда с Международной федерацией хоккея стал воевать ЦСКА из-за дела Ивана Федотова, я говорил, что впереди нас ждут большие проблемы. Сейчас одним из инициаторов того, что произошло, полагаю, является именно армейский клуб. Но в любом деле всегда нужно взвешивать все «за» и все «против». Как раз второго получается больше.

А именно, теперь ИИХФ может нам ответить тем, что откажется игроков, выступающих в КХЛ, заявлять на турниры, которые проводит под своей эгидой. Стало быть, легионеры, которых клубы КХЛ приглашали для своего усиления, просто откажутся ехать к нам. Кто от этого выиграет? Да, легионеры будут приезжать, но из числа тех, кто в свои национальные команды не проходит по игровым показателям. А это будут не лидеры европейских или североамериканских сборных, а в лучшем случае «второсортные» игроки.

Нужны ли они нам? Думаю, что нет, по крайней мере, уровень команд КХЛ и самой лиги от этого сильнее не будет. Рано или поздно нашу страну вернут к международным турнирам и как мы там будем выглядеть? Кто будет выступать за нашу национальную команду? Те ребята, кто играет в ВХЛ? Кто будет играть в молодёжной сборной, юниорской? Не скажутся ли принятые решения на наших молодых игроках, которые вполне могут отправиться массово за океан. В общем, те, кто принимал решение, явно не думают о последствиях и о том, что это явно не пойдёт на пользу развития нашего хоккея», — сказал Плющев «Чемпионату».