«С одним из лучших вратарей мира». Вадим Шипачёв встретился с Игорем Шестёркиным

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв встретился со своим бывшим партнёром по игре в СКА российским вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным.

«С одним из лучших вратарей мира», — подписал фотографию Шипачёв в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Вадима Шипачёва

Напомним, Шипачёв и Шестёркин вместе играли в составе СКА с 2014 по 2018 год. Дважды в составе петербургского клуба хоккеисты становились обладателями Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне 28-летний Шестёркин провёл 71 матч, в которых одержал 46 побед, отражая среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.

Шипачёв провёл 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.