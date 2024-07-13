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Бабаев: я за рейтинги агентов, если они помогут убрать тех, кто наносит урон нашему хоккею

Бабаев: я за рейтинги агентов, если они помогут убрать тех, кто наносит урон нашему хоккею
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Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал принятие изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте», в результате чего КХЛ официально стала независима от ФХР, а также возможное введение рейтингов для хоккейных агентов.

«Сейчас трудно дать какую-то оценку. Мы пока не понимаем, что значит «КХЛ выходит из-под эгиды ФХР», как в дальнейшем с ФХР будут строиться отношения. Какие действия в ответ может принять ИИХФ. Пока объяснений нет. Возможно, этот выход — форма независимости. Хотя всё равно говорилось же, что будет взаимодействие с Минспорта. А значит, будет взаимодействие и с ФХР. Когда прояснятся все эти нюансы, многое станет понятно.

Как это всё коснётся агентов? Нас пока никто ни о чём не информировал, они сами принимают решения.

Рейтинги агентов? Если это нужно для того, чтобы убрать лишних людей, то я только приветствую. Под «лишними» я подразумеваю тех, кто не хочет работать и наносит урон нашему хоккею. Но как это всё будет — пока непонятно», — приводит слова Бабаева «Российская газета».

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