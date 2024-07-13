«Коламбус» подписал новое соглашение с вратарём Джетом Гривзом

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» заключил новый контракт с канадским вратарём Джетом Гривзом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона и является двусторонним. 23-летний Гривз выступает в составе «Блю Джекетс» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провёл девять встреч в НХЛ, в которых одержал три победы и заработал коэффициент надёжности 3,49 и процент отражённых бросков 90,8%.

В АХЛ в составе «Кливленд Монстерз» принял участие в 46 играх регулярного чемпионата — 2023/2024, одержал 30 побед, одна из которых «сухая». Он отражал в среднем за игру 91% бросков, а его коэффициент надёжности составил 2,93. В плей-офф голкипер сыграл 13 матчей и выиграл восемь из них.