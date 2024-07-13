П. Корбит — о переходе в «Спартак»: это отличный шанс проявить себя на большом уровне

Нападающий «Спартака» Прохор Корбит высказался о своём переходе в клуб.

«Я готов к конкуренции, она присутствует в каждом клубе – и тем более в московском «Спартаке». Для меня этот переход – отличный шанс, чтобы проявить себя на большом уровне, в сильной команде, которой под силу выиграть что-то серьёзное. Верю, что наша команда на это способна, в «Спартаке» всё для этого есть: возможности клуба, классные игроки и, конечно, тренерский штаб – уже не терпится поработать под руководством таких великих игроков в истории нашего хоккея! Ещё в прошлом сезоне меня впечатлило видео в соцсетях «Спартака», где тренеры играли наравне с командой на льду, показав очень высокий уровень своего мастерства», — приводит слова Корбита пресс-служба «Спартака».

Прошедший сезон Корбит провёл в «Адмирале». В 46 матчах он набрал 12 (7+5) очков.