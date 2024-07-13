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«Рейнджерс» заключили контракт с Брэйденом Шнайдером на $ 4,4 млн

«Рейнджерс» заключили контракт с Брэйденом Шнайдером на $ 4,4 млн
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с защитником Брэйденом Шнайдером. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение рассчитано на два года. Кэпхит игрока — $ 2,2 млн.

22-летний канадец в прошедшем сезоне принял участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата, забросил пять шайб и отдал 14 голевых передач, набрав в сумме 19 баллов за результативность при показателе полезности «-1». В плей-офф Шнайдер провёл 16 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Напомним, «Рейнджерс» стали победителями регулярного чемпионата-2023/2024. Они завершили свой кубковый путь после того, как проиграли в серии финала Восточной конференции «Флориде Пантерз» в шести матчах.

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