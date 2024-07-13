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Щитов — о московском «Динамо»: получится мощная команда, если будет усиление в нападении

Щитов — о московском «Динамо»: получится мощная команда, если будет усиление в нападении
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказал мнение о составе московского «Динамо».

«У «Динамо» в том году была мощная атака, особенно тройка Гусев – Пакетт – Уил. У них почти всё большинство было реализовано. Они здорово играли. И в этом году у них может получиться мощная команда, если будет усиление в нападении», – сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне бело-голубые стали победителями регулярного чемпионата и лучшей командой по игре в большинстве, имея 30,7% реализации и 74 заброшенные шайбы.

В плей-офф команда Алексея Кудашова в первом раунде обыграла одноклубников из Минска в шести матчах серии, а в 1/4 розыгрыша Кубка Гагарина всухую со счётом 0-4 проиграла челябинскому «Трактору» и завершила сезон.

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