Полтапов — о неудачном сезоне ЦСКА: поражения всегда помогают

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался о результатах клуба в прошедшем сезоне КХЛ.

«Конечно, у меня получилось отдохнуть. Было много времени, провёл его с семьёй. В принципе, хорошо отдохнул, слетал на море, съездил в родной Питер. Всё хорошо! По поводу прошлого сезона скажу, что поражения помогают всегда. Важно то, как ты после них встаёшь. Наш план только один – ждать и выигрывать Кубок Гагарина», – приводит слова Полтапова «Советский спорт».

21-летний Полтапов в прошедшем регулярном чемпионате сыграл в 56 встречах, забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в сумме 13 очков. В плей-офф форвард принял участие в пяти матчах, заработал один балл за результативность — голевая передача.