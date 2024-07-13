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Кожевников — об отделении КХЛ: пусть люди работают, а ФХР с ИИХФ разбирается

Кожевников — об отделении КХЛ: пусть люди работают, а ФХР с ИИХФ разбирается
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о принятии изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте», в результате чего КХЛ официально стала независима от ФХР.

«Я давно говорил, что организации должны существовать отдельно. ФХР это одно, а КХЛ совершенно другое. КХЛ — теперь самостоятельная организация. Раньше им нужно было одобрение федерации хоккея. А с какой стати? Пусть люди работают, они знают хоккей от и до. А ФХР пусть с ИИХФ разбирается, это их забота. Владиславу Александровичу Третьяку можно только удачи пожелать в борьбе с французскими негодяями (президент ИИХФ Люк Тардиф — француз. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Кожевникова «Российская газета».

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