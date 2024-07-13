MVP плей-офф НХЛ после проигрыша в финале высказался об уходе Макдэвида со льда

Бывший вратарь Жан-Себастьен Жигер, получивший «Конн Смайт Трофи» после поражения в финале Кубка Стэнли в 2003 году, высказался о решении Коннора Макдэвида покинуть лёд до вручения награды после проигрыша в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Ну, знаете, как только игра закончилась, ко мне подошёл кто-то из НХЛ и сказал, что я выиграл «Конн Смайт», и я должен остаться на льду и подождать, пока мне не вручат трофей. И если честно, это последнее, что тебе хочется делать, верно? Ты просто хочешь быстрее пожать руку сопернику и уйти. Особенно когда это выездная игра, это очень неловкое положение. Потому что ты просто стоишь и наблюдаешь, как они празднуют, ожидая, когда они будут готовы вручить тебе награду. Ты занимаешься этим видом спорта со своими товарищами по команде, и на самом деле тебя не волнует, какой трофей ты выиграл, если ты не выиграл Кубок Стэнли. Это главная цель, это то, чего вы хотите, и вы страдаете в течение двух месяцев, как команда, из-за поражения в 7-й игре. Это очень душераздирающе. Тяжёлый момент.

Я очень горжусь этой наградой сегодня, одно из моих величайших достижений в хоккее, но я бы в любой день, не сомневаясь променял его на ещё один Кубок Стэнли. Это было действительно смешанное чувство, я не мог дождаться, когда вернусь в раздевалку со своими товарищами по команде и проведу время вместе с ними.

Я сочувствую Коннору, он играл очень хорошо и заслужил этот трофей. На мой взгляд, ему следовало пойти и принять трофей. В конце концов, думаю, что игра всегда важнее, чем личность. Это главный единоличный трофей в НХЛ, и наверное, вы показывали бы его детям. Побеждая или проигрывая, ты всё равно остаешься собой. Взвесьте и примите поражение. Конечно, говорить легче, чем сделать, я понимаю. Он потрясающий игрок, он потрясающий представитель хоккея, так что трудно представить, что творилось у него в голове. Я знаю, каково это, но всё равно сфотографировался бы и ушёл, хоть это и нелегко», — сказал Жигер в интервью на YouTube канале «The Leafs Nation».