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Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке России

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке России
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост, в котором поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«4:2 обыграли «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграли матч за Суперкубок! От всей души поздравляю всех футболистов, тренеров, руководителей и болельщиков сине-бело-голубых с уникальным достижением!

Обновлённый «Зенит» в матче с одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионство показал невероятную мощь! Уже в первом тайме петербуржцы забили три гола и досрочно решили исход встречи.

Cине-бело-голубые показали смелый и очень красивый футбол — в лучших традициях самых зрелищных команд Евро-2024. Уверен, эта победа даст отличный настрой на весь грядущий сезон — сезон столетия «Зенита».

Желаю нашим футбольным землякам продолжать чемпионский путь и всегда радовать болельщиков яркой и результативной игрой!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 4:2. Таким образом, петербургский клуб в пятый раз подряд стал победителем Суперкубка России.

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