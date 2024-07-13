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Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост, в котором поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке России.

«4:2 обыграли «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграли матч за Суперкубок! От всей души поздравляю всех футболистов, тренеров, руководителей и болельщиков сине-бело-голубых с уникальным достижением!

Обновлённый «Зенит» в матче с одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионство показал невероятную мощь! Уже в первом тайме петербуржцы забили три гола и досрочно решили исход встречи.

Cине-бело-голубые показали смелый и очень красивый футбол — в лучших традициях самых зрелищных команд Евро-2024. Уверен, эта победа даст отличный настрой на весь грядущий сезон — сезон столетия «Зенита».

Желаю нашим футбольным землякам продолжать чемпионский путь и всегда радовать болельщиков яркой и результативной игрой!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 4:2. Таким образом, петербургский клуб в пятый раз подряд стал победителем Суперкубка России.