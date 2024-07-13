Дементьев: под словом «драфт» скрывается много вещей, необходимых в российском хоккее

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о том, как возвращение драфта КХЛ может повлиять на российский хоккей.

— За самим словом «драфт» скрывается много вещей, которые крайне необходимы нам в российском хоккее. Это хорошо организованная скаутская служба в каждой команде, она справедливо оценивает талант и потенциал каждого из хоккеистов. Бывает скаутинг как молодых, так и взрослых игроков. Именно это определяет перспективность и талант хоккеистов в каждой из организаций. И потом же драфт как апогей данных знаний позволяет выбрать самых талантливых игроков из всех возможных.

Если вы проведёте анализ тех драфтов, которые проходили в российском хоккее, то было огромное количество защищённых игроков в каждой организации. Вы увидите, что из тех людей, которых защищали, заиграли единицы. Оказывается, таланты, грубо говоря, это штучный товар.

— Чтобы драфт в КХЛ по-настоящему работал, надо меньше защищённых игроков?

— Желание защитить огромное количество выпускников своей школы связано с неуверенностью отдельных клубов в потенциале и перспективах тех или иных хоккеистов. Если защитишь больше игроков, то произойдёт меньше случайностей. По своему опыту могу сказать, что у меня было общение с директором одной из школ по поводу выпускного года. Он не только позиции, но даже фамилии всех выпускников не знал. Самое главное достояние скаутов: эти люди в своей работе обязаны брать ответственность на себя, говоря о том, что условные Иванов, Петров и Сидоров станут звёздами в НХЛ и КХЛ, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».