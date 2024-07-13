Канарейкин: Гусеву надо попробовать заиграть в НХЛ, шанс есть всегда

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказал мнение о попытках Никиты Гусева уехать играть в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Шанс есть всегда. Первая попытка у Гусева была, адаптацию прошёл. Его карьера в Континентальной хоккейной лиге складывалась очень ярко и серьёзно, с рекордами.

Прошлый сезон по результатам получился очень сильным. Не знаю, как всё в НХЛ сложится, всё-таки возраст, но попытаться можно. «Нью-Джерси» — команда молодая, которая подписывала много ярких молодых хоккеистов на перспективу. Прямо сейчас, думаю, Гусеву будет трудно снова заиграть там, но пробовать надо», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

Напомним, в начале июля стало известно, что Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси». В прошлом сезоне нападающий провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков.