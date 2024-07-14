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Игорь Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025 по мнению The Athletic

Авторы популярного издания The Athletic спрогнозировали, кто получит «Везина Трофи» в сезоне-2024/2025. Эта награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Первое место занял российский голкипер Игорь Шестёркин. Страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» получил 37,5% голосов.

Вторым стал Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз», 12,5% голосов). Третье место делят Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») — по 9,4%.

Также в список претендентов попали Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 6,3%), Джейк Эттингер («Даллас Старз», 6,3%), Джереми Свейман («Бостон Брюинз», 6,3%) и Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Дэвилз», 3,1%).

Напомним, лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ. По итогам прошлого сезона обладателем награды стал американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».