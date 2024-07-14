Защитник Брэйден Шнайдер прокомментировал новый контракт с «Рейнджерс»

Защитник «Рейнджерс» Брэйден Шнайдер прокомментировал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года. Кэпхит игрока — $ 2,2 млн.

«В прошедшем сезоне я почувствовал, что моя роль в команде возросла. Когда ты играешь больше, ты чувствуешь, что ты более вовлечён в результат и тому подобное. Я очень рад вернуться сюда в следующем сезоне и снова работать над целью – победить в Кубке Стэнли», — цитирует Шнайдера пресс-служба клуба.

22-летний канадец в прошедшем сезоне принял участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата, забросил пять шайб и отдал 14 голевых передач, набрав в сумме 19 баллов за результативность при показателе полезности «-1». В плей-офф Шнайдер провёл 16 матчей, в которых отдал две результативные передачи.